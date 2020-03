Der Frühling naht und damit auch die Eichenprozessionsspinner. Seit einigen Jahren hat auch das Hans-Böckler-Berufskolleg mit dem massiven Befall des Schmetterligstyps zu kämpfen. Aufgrund eines Befalls musste unter anderem im vergangenen Jahr der Parkplatz abgesperrt werden, was zu erheblichen Parkproblemen führte. Um den Raupen Herr zu werden hat Fachlehrerin Frau Kottmann mit den Schülern der Berufsfachschule für Naturwissenschaften (N-BF2) ein umfassendes Projekt zum Thema „Zusammen gegen den Eichenprozessionsspinner“ durchgeführt.

Zunächst verschaffte sich die Lerngruppe einen Überblick zu diesem Thema. Im Rahmen des Arbeitspädagogischen Projektes und des Biologieunterrichtes mit Herrn Spickermann beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Eichenprozessionsspinner (EPS). Es wurden der Lebens- und Aktivitätszyklus des EPS, die Gefährdung für Mensch, Tier, Umwelt und mögliche Bekämpfungsmaßnahme erarbeitet. Nach der gründlichen Recherche wurde entschieden, dass das Anbringen von Nistkästen an den Bäumen des Schülerparkplatzes die umweltfreundlichste und optimalste Lösung darstellt. Während des

Arbeitspädagogischen Projektes, unter Anleitung von Frau Kottmann, Herrn Spickermann, Herrn Oertel und Frau Sparwel, bauten die Schülerinnen und Schüler Nistkästen. Anschließend wurden diese in Eigenregie mit umweltfreundlichen Farben bemalt und an den Bäumen angebracht. Die Platzierung der Nistkästen wurde vorher genau ausgearbeitet und besprochen.



Mit den Nistkästen hoffen die Schüler potentielle Fressfeinde, wie beispielsweise die Blaumeise anzulocken, um den Befall in diesem Jahr zu schwächen, damit solch eine Situation - wie am Anfang geschildert - in diesem Jahr vermieden werden kann. Natürlich soll auch die Gesundheit, der sich am Berufskolleg in Marl aufhaltenden Menschen geschützt werden. Weiterhin möchten die Schüler mit ihrem Projekt Nachahmer inspirieren, dass viele Menschen auch zuhause einen Nistkasten aufhängen. Selbst ohne die gemeine Raupe, die Piepmätze werden es danken.