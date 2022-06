„Mit-mach-Tage“ auf dem Stimberg im Kreis Recklinghausen

Der Kreis Recklinghausen ist inzwischen weithin bekannt für seine Vielzahl an Grünflächen, seine Naturparks und natürlich die Haard. Die Hügellandschaft erstreckt sich über etwa 55 km² und hat ihren höchsten Punkt mit dem Stimberg auf 156,9 Metern. Die Stimberghöhe bietet Lebensraum für die unterschiedlichsten Tierarten und ist immer einen Besuch wert.

Davon haben sich jüngst auch die Kinder aus der Kita St. Josef in Datteln überzeugt. Mit Planwagen kamen sie gruppenweise zum Stimberg gefahren, um dann zu Fuß mit fachkundiger Begleitung der Kreisverwaltung auf Entdeckungstour zu gehen. Schon auf dem Weg nach oben gab es spannende Informationen und natürlich auch ganz viel Natur zu entdecken. Auf der Stimberghöhe angekommen, weckte besonders die Artenschutzwand großes Interesse bei den kleinen Besuchern. Passend zu den Bildern dort flatterte ein kleiner Feuerfalter vorbei – und auch ein paar Gartenrotschwänze ließen sich sehen.

Stimberghöhe erkunden

Eine gute Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen und gleichzeitig die Stimberghöhe zu erkunden, bietet sich am Freitag, 3. Juni, und am Freitag, 24. Juni. Treffpunkt ist an beiden Terminen um 14 Uhr vor der Artenschutzwand oben auf der Stimberghöhe, der „Mit-mach-Tag“ geht dann jeweils bis 16 Uhr.

Dieser beinhaltet zunächst eine Führung über die Projektfläche „Natürlich Stimberg“. Die Teilnehmenden bekommen dabei viele Informationen zur Natur und den Tierarten vor Ort. Anschließend steht der freiwillige „Mit-mach-Teil“ auf dem Programm. Dabei geht es um praktischen Naturschutz. Sämlinge und Wildtriebe werden dann an unterschiedlichen Stellen gemeinsam entfernt.

Das Angebot richtet sich an Besucher der Stimberghöhe ebenso wie an interessierte Gruppen. Zur besseren Planung wird vorab um Anmeldung gebeten per E-Mail an: a.tilbuerger-braun@kreis-re.de

Wichtig:

Wer bei der Pflegeaktion mithelfen möchte, sollte wenn möglich Gartenhandschuhe, einen Unkrautstecher und eine Rosenschere mitbringen.