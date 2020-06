Die gute Tat stand im Mittelpunkt einer gemeinsamen Aktion von Marler Muslimen und dem Zentralen Betriebshof. Zusammen spendeten sie dem Friedhof Marl-Hamm eine lebendige Streuobstwiese und einen Brunnen. Zukünftig können Friedhofsbesucher, egal welcher Religion oder Herkunft, sowie allerlei Tierarten an den Obstbäumen und blühenden Blumen erfreuen.



Verschiedene Apfelsorten, Birnen, Kirschen, Pflaumen und auch Esskastanien stehen nun auf der ehemaligen Brachfläche. Nachdem die Zeitung über die Pläne für die naturnahe Umgestaltung des Friedhofes berichtete, äußerten mehrere muslimische Mitbürger den Wunsch, sich aktiv am Gestaltungsprozess zu beteiligen. Auf der Fläche für die Wildblumen und -kräuter sollte zusätzlich eine Streuobstwiese entstehen.

Aufgrund der trockenen Witterung in den vergangenen Wochen, hatte der ZBH die Aussaat der Blühwiese auf den Herbst verschoben. Somit konnten die neuen Pläne schnell in die Tat umgesetzt werden. Innerhalb kurzer Zeit entstand dort die neue Streuobstwiese. Muslimische Familien und Bürger aus Marl spendeten verschiedene Obstbäume, die sie zuvor gemeinsam mit dem ZBH ausgesucht hatten. In gemeinsamer Arbeit wurden die Bäume eingepflanzt und gepflegt. Felix Bongert, der als Friedhofsplaner beim ZBH arbeitet, ist besonders der Umweltaspekt wichtig: „Durch diese Kooperation konnte in kurzer Zeit ein wertvolles Stück Natur geschaffen werden. Nun entsteht hier eine Wildblumenwiese mit Obstbäumen, Bienenstöcken und Insektenhotels.“

Glaube und Naturschutz gehen Hand in Hand

Im Islam gilt das Pflanzen eines Baumes als fortdauernde Spende, selbst über den Tod hinaus. Gleichzeitig ruft sie dazu auf, die Umwelt zu schützen und unterstützen. Auch die Spende für oder im Namen eines Verstorbenen ist für Muslime von hoher Bedeutung und beinhaltet häufig eine Brunnenspende. Nachdem bereits ein Wasserspender auf dem muslimischen Grabfeld in Marl-Hamm errichtet wurde, folgt in den kommenden Wochen ein weiterer Brunnen. Auch dies erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen den Spendern und dem ZBH.

Ganz nach dem Motto "Friedhof kann mehr!" zeigt dieses Gemeinschaftsprojekt von Bürgern und dem ZBH, dass Ruhestätten auch lebendige Orte sein können.