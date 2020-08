Der Klimawandel ist auf der ganzen Welt zu spüren und auch Marl wird sich in Zukunft mit klimatischen Veränderungen befassen müssen. Wie die aktuelle Situation in Marl aussieht und was eventuell zukünftig auf die Bürger zukommt, soll nun in einer Klimaanalyse festgestellt werden.

Die Studie wurde vom Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Auftrag gegeben, um den Zielen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes und den Anforderungen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes gerecht zu werden. „Die Untersuchung soll künftige Grundlage städtebaulichen Handelns werden“, erklärt Bürgermeister Werner Arndt. Den Auftrag für die Klimaanalyse hat der Regionalverband Ruhr (RVR) erhalten. Experten bewerten Marl dabei aus klimaökologischer Sicht. Als Grundlage dienen Simulationsmodelle, die detaillierte Auskünfte über die Klimaeigenschaften im Stadtgebiet, zur Lufthygiene und zum Luftaustausch geben.

Die Ergebnisse und Prognosen sollen dann als Grundlage für Empfehlungen klimagerechter Maßnahmen dienen. Anhand aktueller Datengrundlagen können dann Handlungskonzepte zur Anpassung an die klimatischen Veränderungen in der Zukunft entwickelt werden. „Das Gutachten enthält konkrete Planungshinweise und befähigt uns, zukunftsfähige Entscheidungen in Hinblick auf den Klimawandel zu treffen“, erklärt Baudezernentin Andrea Baudek.

6500 Euro wird die Fortschreibung der Klimaanalyse voraussichtlich kosten. Im Herbst 2021 soll die Analyse fertig sein.