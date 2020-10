107.065 Kilometer legten die Stadtradler 2020 in Marl zurück

Sie haben das Auto gegen das Fahrrad eingetauscht: 438 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten gemeinsam beim diesjährigen STADTRADELN vom 5. bis 25. September rund 16 Tonnen CO2 einsparen. Insgesamt 107.065 Kilometer legten die Stadtradler zurück. Damit wurden die Ergebnisse der letzten Jahre noch einmal deutlich übertroffen.

"STADTRADELN ist zukunftsweisende Aktion"

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Teilnehmerzahl von 415 auf 438, wurden aus 95.630 Kilometern jetzt 107.065 Kilometer und gut drei Tonnen CO2 mehr als im vergangenen Jahr eingespart. Dass Marl die magische 100.000-Kilometer-Marke geknackt hat, ist eine tolle Leistung. Die wachsende Teilnehmerzahl zeigt, dass das Engagement im Sinne des Klimaschutzes für immer mehr Bürgerinnen und Bürger an Bedeutung gewinnt und das Stadtradeln als eine zukunftsweisende Aktion aus Marl nicht mehr wegzudenken ist“, so der Klimaschutzmanager Michael Klement.

Kinderschutzbund Marl war größtes Team



Größtes Team mit 85 aktiven Radlern war in diesem Jahr erneut der Kinderschutzbund Marl. Die Teilnehmer erradelten zudem die meisten Kilometer (18.497) und konnten so einen Ausstoß von rund 2.7 Tonnen CO2 vermeiden. Auch der ADFC Marl trat fleißig in die Pedale und ging als Zweitplatzierter aus der Klimaschutzaktion hervor. 17.614 Kilometer konnten die 26 Mitglieder auf ihrem Konto verbuchen und so 2,5 Tonnen CO2 einsparen. Auf Platz drei landete in diesem Jahr das Team „Tour de Rennbach“, das mit 42 Radlern an den Start ging. Gemeinsam eradelten sie 11.869 Kilometer und konnten 1,7 Tonnen CO2 Ausstoß verhindern.

Bernd Papenfuß und Heike Kather erradeln beste Einzelleistung

Die beste Einzelleistung erbrachte Bernd Papenfuß mit 2.121 Kilometern. Heike Kather konnte sich den zweiten Platz mit 1.542 Kilometern sichern.

Stadt Marl verlost interessante Sachpreise

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost die Stadt Marl interessante Sachpreise. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in den nächsten Tagen schriftlich über ihr Losglück informiert.