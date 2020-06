Baumschutz Gruppen demonstrieren in Recklinghausen.

Anlässlich der geplanten Bebauung eines Grünraumes im Stadtzentrum, demonstrieren Mitglieder der Baumschutzgruppe Recklinghausen und Baumschutzgruppe Vest am Montag (22.6) vor der Sitzung des Recklinghäuser Stadtrates am Bürgerhaus Süd um 16 Uhr. Bürgerinnen und Bürger fordern die Einhaltung der städtischen Baumschutzsatzung, die in ihrem Vorgaben den Schutz alter Bäume als Klimarelevanter Faktor einbezieht, sowie die Einhaltung des Bundesnaturschutzgesetz, das Flora und Fauna unter Schutz stellt.



30 alte Linden sollen gefällt werden



Der aktuelle Entwurf zum Bau einer Wohnanlage an der alten Paulusschule, sieht die Fällung von über 30 klimafesten Linden vor, die zudem mit öffentlichen Mitteln gepflanzt worden sind. Dies widerspricht nach Meinung von Sprecher*in Bettina Hahn und Christian Thieme, auch den Forderungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich am kürzlich von der Stadt ausgelobten Klimagipfel aktiv beteiligt haben. Gefordert wird auch eine Transparente Stadtplanung, mit echter und frühzeitiger Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, wobei dar Aspekt des Natur- und Klimaschutz Vorrang vor den einseitigen Interessen von Investoren haben muss. Beispiele von Fehlplanungen, die aus, offensichtlich durch Lobbyarbeit herbeigeführten Ratsentscheiden entstanden sind, gibt es im gesamten Kreis Recklinghausen und auch wohl darüber hinaus. Zu nennen sind u.a. die beabsichtigte Bebauung des Hülser Waldes am Jahnstadion, das Baugebiet rund um die "Alte Eiche" in Castroper Stadtteil Habinghorst oder ein Gewerbegebiet, (natürlich mit exclusiven Wohneinheiten durchsetzt) das die Herner Stadtregierung mitten in die Innenstadt pflanzen will. Anstatt Versiegelung der letzten natürlichen Böden, fordern die Bürgerinitiativen und Baumschutzgruppen den Erhalt und den Ausbau innerstädtischer Grünzuge sowie die Aufforstung kommunaler Flächen zur Linderung der Klimakrise. Das Motto der Demonstranten an die Abgeordneten am Montag wird sein:

"Baumschutz ist Klimaschutz"