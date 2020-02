Besuch der Hafenkäserei in Münster

Eine besondere Führung unternahmen 44 Teilnehmer des CDU-Stammtisches im

Hans-Katzer-Haus aus Marl. In der Hafenkäserei in Münster erlebten die

Besucher den Weg der Bio-Milch bis zum fertigen Bio-Käse. Da die

Bio-Schaukäserei am Münsteraner Hafen liegt, haben die

verschiedenen Käsesorten auch seemännische Namen wie: „Der milde

Maat“, „Käpt´n Pauli“, „Der lustige Matrose“ und andere

Bezeichnungen. Während der Führung wurden verschiedene Käsesorten

natürlich verkostet. Bei Kaffee und Käsekuchen im Restaurant der

Hafenkäserei endete der informative Nachmittag in gemütlicher

Runde.