Bürger fordern Hundewiese in Marl

Eine eingezäunte Hundewiese gibt es in Marl derzeit nicht. Deshalb hat Dr. Harald Hutter eine Petition gestartet, die er jetzt an Michael Bach, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, übergeben hat. Insgesamt 1.160 Unterschriften kamen dabei zusammen. Nun entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss (HuFA).

Dr. Harald Hutter hatte die Unterschriftenaktion im Februar ins Leben gerufen. Der Marler ist stolzer Besitzer von vier Hunden und regt eine Auslaufmöglichkeit für Vierbeiner in Marl an. Unterstützt wird er von 1.160 Bürgerinnen und Bürgern. Gemeinsam fordern sie einen „geschützten, großzügigen und eingezäunten Freilauf für alle Hunde in Marl“.

Der HuFA wird sich nun am 29. Juni mit dem Thema befassen. Auf der Tagesordnung stehen die Anregungen der Hunde-Initiative um Dr. Hutter sowie eine entsprechende Beschlussvorlage der Verwaltung. „Die Politik wird jetzt über die Unterschriftenliste entscheiden“, sagt Michael Bach.

Der HuFA tagt am Dienstag, 29. Juni 2021, um 16 Uhr im großen Sitzungssaal im Marler Rathaus. Die Sitzung ist öffentlich.