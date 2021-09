CDU beantragt klimaneutrales Gewerbe- und Industriegebiet gate.ruhr

Das Ziel Klimaneutralität zu erreichen wird auf europäischer, nationaler und auch kommunaler Ebene mit immer ambitionierteren Zeithorizonten versehen. In Marl sind wir in der glücklichen Lage, dass der Chemiepark für seine Produktion erhebliche Mengen an Wasserstoff benötigt. Das Unternehmen EVONIK hat sich daher mit mehreren namhaften Unternehmen zu dem Projekt „GET H2 Nukleus“ zusammengeschlossen. „Aus Sicht der CDU Marl besteht somit auch in Marl die Möglichkeit einer Win-Win-Kooperation zwischen H2-Wirtschaft und Kommune. Für die Stadt bietet die Nähe zum Chemiepark die Möglichkeit, gate.ruhr von Beginn an als erstes klimaneutrales Gewerbe- und Industriegebiet in Deutschland zu etablieren“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der CDU Thomas Terhorst und ergänzt: „Wir bitten die Verwaltung mit den Verantwortlichen bei EVONIK und E.ON Kontakt aufzunehmen und die Möglichkeit einer Nutzung der geplanten Wasserstoffleitung auch für gate.ruhr zu erörtern.“