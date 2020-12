Corona-Virus: Sechs weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen

Es gibt sechs weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen: In Datteln ist ein Mann im Alter von 78 Jahren, in Gladbeck ein Mann im Alter von 89 Jahren, in Herten zwei Frauen im Alter von 87 und 100 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 83 und 94 Jahren verstorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Aufgrund der aktuellen Lage meldet der Kreis Zahlen an sieben Tagen in der Woche.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.