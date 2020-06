Am 26. Juni 2020 hat die Mitgliederversammlung vom AfD-Stadtverband Marl wichtige Entscheidungen für den Kommunalwahlkampf getroffen. Neben der Entlastung des bisherigen Vorstands wurde bis auf einer Ausnahme der alte Vorstand wiedergewählt. Um die bisherige erfolgreiche Arbeit auch in Zukunft fortführen zu können, wurden folgende Personen gewählt:

hochgeladen von Wilfried Labsch

Ilona Labsch (Vorsitzende) 4. v.l.

Sebastian Schwabach (stellv. Vorsitzender) 2. v.l.

Wilfried Zacharias (Beisitzer) 3. v.l.

Bernard Keber (Beisitzer) 1. v.l.

Wilfried Labsch (Beisitzer) 5. v.l.

Markus Schröder (Bezirksverband Arnsberg) 6. v.l.

Fabian Jacobi (MdB. und Landesvorstand) 7. v.l.

Einen recht herzlichen Dank geht an unseren Versammlungsleiter (Fabian Jacobi), sowie auch an unseren Protokollführer (Markus Schröder), für den reibungslosen Ablauf der Versammlung. Als kleines Dankeschön überreichte der neugewählte Vorstand ein kleines Präsent in Form einer Kaffeetasse vom AfD-Stadtverband Marl.