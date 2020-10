Krisenstab des Kreises Recklinghausen zur Lage am Mittwoch Abend

Bedingt durch die hohen Infektionszahlen im Kreis Recklinghausen – am Mittwoch waren es über 600 aktuell Infizierte – gelten seit dieser Woche zusätzliche Maßnahmen. Der Krisenstab des Kreises Recklinghausen weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass diese Maßnahmen dem Schutz der Bevölkerung vor Infektionen dienen.

Während bei einigen die Infektion symptomfrei verläuft, haben andere schwere Symptome, derzeit muss etwa ein Zehntel der Infizierten im Krankenhaus behandelt werden.

Auch das Land NRW sah aufgrund der steigenden Zahlen die Notwendigkeit, die Maßnahmen in den besonders betroffenen Kreisen und kreisfreien Städten zu verschärfen. So gilt beispielsweise für Kulturveranstaltungen, Kinos Maskenpflicht für die Besucher, gleiches gilt für Zuschauer bei Sportveranstaltungen sowohl in Sporthallen als auch draußen auf Sportplätzen.

In der Kreisverwaltung geht derzeit eine Vielzahl von individuellen Fragestellungen zu den aktuellen Regelungen ein: Hat das Schwimmbad noch geöffnet, obwohl der Inzidenzwert des Kreises über 50 liegt? Darf ich mich noch mit mehreren Freunden im Restaurant verabreden? Diese können in der großen Menge gerade nicht zeitnah bearbeitet werden.

Die Kreisverwaltung bittet daher darum, zunächst auf die vorhandenen Informationsangebote zurückzugreifen oder diese Informationen an den Stellen zu erfragen, um die es im jeweiligen Fall geht. Die Betreiber der jeweiligen Angebote können die besten Informationen darüber geben, welche Regelungen bei ihnen gelten. Gleiches gilt für Urlaubsgebiete. Die Länder haben sehr individuelle Vorgaben, darum empfiehlt es sich, direkt vor Ort nachzufragen.