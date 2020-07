Zur Förderung der Elektromobilität und zur Verbesserung des Klimaschutzes hat der Rat der Stadt Marl in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause ein Bündel mit mehreren Maßnahmen beschlossen.

So hat der Rat unter anderem einstimmig 23 500 Euro für die Einrichtung von fünf Ladesäulen für E-Autos bewilligt. Die Säulen sollen an fünf strategischen Standorten aufgestellt werden.

Bisher gibt es in Marl fünf Ladesäulen mit insgesamt 9 Ladepunkten. Das Angebot an öffentlichen Ladesäulen gilt als ein wichtiges Kriterium für den Kauf von E-Fahrzeugen.

E-Mobilität für eine bessere Umwelt

Außerdem stellte der Rat 16 000 Euro für zwei Schließfachanlagen für Akkus von e-Bikes und Pedelecs zur Verfügung. Jedes Schließlich ist mit einem Stromanschluss ausgestattet, so dass die Akkus an und Ort Stelle auch aufgeladen werden können. Die Pilotanlage soll am neuen Verwaltungsstandort auf dem ehemaligen Zechengelände AV 3/7 entstehen.