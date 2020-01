Neujahrs-Überraschung: Unabhängige Initiative plant Radentscheid-Marl

Der Radler-Stammtischs Marl will eine Verkehrswende in unserer Stadt. Sie laden zur Auftaktveranstaltung am Freitag, 24. Januar 2020 um 19.30 Uhr ins Gemeindezentrum St. Josef an der Bergstraße 115 in 45770 Marl. Damit der Radverkehr in Marl endlich den Platz und Stellenwert bekommt, den sich die Radfahrer seit Jahren ersehnen. Denn davon werden alle profitieren. Für ein lebenswertes Marl und gleichberechtigte Mobilität für alle! Für mehr und sichere Radmobilität in unserer Stadt. Also zum Beispiel für endlich sichere Radwege an Schulen ohne Wenn und Aber! Wer sich für besser Radwege und Alternativen zum Auto einbringen möchte ist hier sehr herzlich Willkommen.

Worum geht es genau?



Mit dem Radentscheid setzen sie sich für eine bessere Fahrrad-Infrastruktur in Marl ein.

Sie wollen, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht und Alter gerne und sicher Rad fahren.

Der Radentscheid Marl ist ein Bürgerbegehren der unabhängigen Initiative. Für ihre Ziele benötigen sie rund 5.000 Unterschriften, damit der Rat sich mit dem Anliegen befasst. Tut er es nicht, kommt es zum Bürgerentscheid, bei dem die Wahlberechtigten abstimmen. Bekommen sie dabei genug Stimmen, muss der Rat ihrem m Antrag folgen.

Wer sind "sie "?

Sie sind der Radler-Stammtisch Marl. Eine Gruppe aktiver Freizeit- und Alltagsradler, die unsere Stadt zu einer sicheren und damit für alle lebenswerteren Stadt machen möchten.

Sie treffen sich jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in der Gaststätte Mühlenbach, Breite Str. 26, 45768 Marl.

Sie brauchen viele Unterstützerinnen und Unterstützer, um das Ziel zu erreichen. Menschen wie Sie, die spenden (für Flyer, Internetseite, Anwaltskosten, usw.) oder sich mit Ideen und Engagement einbringen. Sie brauchen auch Verteilstellen für ihren Flyer und Unterschriftenlisten, fleißige Helfer und Verbände, Vereine oder Gruppen, die sie auf dem Weg zu einer verkehrsgerechten Stadt begleiten und unterstützen.

Lust dazu?

Dann melde gerne über kontakt@radentscheid-marl.de, klicke auf das Figur-Symbol über den Text oder benutze das Kontaktformular.