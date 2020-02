Radentscheid Marl: Aktive bereiten Unterschriftensammlung vor

Der Radler-Stammtisch Marl trifft sich am Dienstag, 11.02.2020 zur Vorbereitung des Bürgerbegehrens, mit dem er sich für mehr, besseren und sicheren Radverkehr für Jung und Alt einsetzt. Hauptthema ist die Unterschriftensammlung, mit der die unabhängige Initiative so schnell wie möglich starten will.

An diesem Abend berichtet das 9-köpfige Kernteam, worauf die Ehrenamtlichen beim Unterschriftensammeln achten müssen. Für den Radentscheid Marl sind mindestens 4160 gültige Unterschriften von Menschen ab 16 Jahren mit Wohnsitz in Marl nötig.

Die Unterschriftenliste dafür ist bereits fertig, aktuell wartet die Ini noch auf die Kostenschätzung der Stadt Marl, die dort zwingend enthalten sein muss.



Wie unzufrieden die Bürger mit der Radinfrastruktur in Marl, zeigte sich bei der

Auftaktveranstaltung zur Verkehrswende Ende Januar: mehr als 140 Bürgerinnen und Bürger hatten daran teilgenommen und wollen sich für den Radverkehr einsetzen. Auch beim letzten Radler-Stammtisch reichte der Platz nicht mehr aus. Darum trifft sich die Initiative am Dienstagabend in einem größeren Saal. Wer als Unterschriftensammler, als Sammelstelle oder anders mithelfen möchte, ist herzlich willkommen.

Treffpunkt ist der 11.2.2020

um 19.30 in der

Gaststätte „Zur Kastanie“ ,

Goethestr. 62,

45768 Marl -Brassert

Forderungen des Bürgerbegehren

Radentscheid Marl

1. Ein Durchgängiges, engmaschiges Radwegenetz erstellen

2. Für sichere Radwege an Hauptstraßen

3. Die kaputten Radwege reparieren

4. Die Geh- und Radwege durchgängig und einheitlich gestalten

5. Für Fahrradstraßen

6. Die Kreuzungen müssen komfortabler und sicherer gestalten werden

7. Auch Grüne Welle für Radfahrer

8. mehr Fahrradabstellplätze

9. Mehr Öffentlichkeitsarbeit für das Radfahren und Bürgerbeteiligung bei der künftigen Verkehrsentwicklung