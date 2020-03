„So vielfältig wie wir“ Marler Frauenkulturtage

In der insel VHS wurden die Marler Frauenkulturtage eröffnet. Im Anschluss sahen rund 30 Frauen und Männer den Kinofilm „Hidden-Figures – Unerkannte Heldinnen“.

„So vielfältig wie wir“: Unter diesem Motto stehen die diesjährigen Marler Frauenkulturtage. Die Gleichstellungsbeauftrage Kim-Karina Bönte hat ein attraktives Programm mit interessanten Vorträgen und Workshops, Themen-Abenden, Lesungen und vielem mehr zusammengestellt. Fast alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Das attraktive Programm spiegelt die kulturelle Vielfalt wider und zeigt eindrucksvoll, dass Frauen die kulturelle Landschaft in unserer Stadt wesentlich mitprägen. Aus dem Programm der diesjährigen Marler Frauenkulturtage.

"WortMarlerei"

Das erste Mal mit im Programm ist das Event „WortMarlerei“, eine Poetry-Slam Veranstaltung am 7. März im Jugendzentrum Hagenbusch. Poetinnen buhlen mit selbstverfassten Texten um die Gunst des Publikums. Zum bunten und attraktiven Programm der Frauenkulturtage gehören außerdem zahlreiche Workshops zu den Themen Gesundheit und Ernährung, Bustouren und Stadtrundfahrten durch Marl, Vorträge und Diskussionen sowie die bekannte Türmchen-Reihe für die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Perspektiven für Frauen

Mit gleich drei Veranstaltungsanboten ist der Verein „Frauen helfen Frauen“ dabei. „Ich finde ich es großartig, dass sich „Frauen helfen Frauen e.V.“ in diesem Jahr mit einer Bustour durch Marl, einem Workshop über Ernährung und Selbstfürsorge und einem Vortrag über Frauenperspektiven in anderen Ländern beteiligt.“, so Kim-Karina Bönte. Zum Abschluss der Frauenkulturtage lädt die Stadt am 14. März unter dem Motto „Starke Frauen in starken Berufen“ zum Frauenfrühstück in die Ratsstube ein. Zu Gast sind unter anderem Johanna Heuwing-Eckerland, stellvertretende Kanzlerin der FOM Hochschule, Sandra Eichhorn, Personalleiterin Malzers Backstube, und Katrin Wüller vom Löschzug Polsum der Freiwilligen Feuerwehr Marl.

Die Marler Frauenkulturtage

Lesung: „Frauen hören zu“

Montag, 2. März 2020, 19 bis 21.30 Uhr, Buchhandlung Wystup (Brassertstr. 71)

Vortrag: „Rise Up“

Dienstag, 3. März 2020, 18.30 bis 20 Uhr, Café Leuchtturm in der Dreifaltigkeitskirche (Brassertstr. 40-42)

Kabarett: „Anka Zink: Das Ende der Bescheidenheit“

Donnerstag, 5. März 2020, 19.30 Uhr, Theater Marl (Am Theater 1), siehe Theaterpreise

Workshop: „Ernährung und Selbstfürsorge – mit Leichtigkeit und Küchen-Magie zu mehr Leichtigkeit“

Samstag, 7. März 2020, 11 bis 13 Uhr, Frauenberatungsstelle Marl (Paul-Schneider-Straße 27)

Kunst: „Kalligraphie“

Samstag, 7. März 2020, ab 16 Uhr, Wiesenstraße 20 (Pavillon der ehemaligen katholischen Hauptschule)

Poetry-Slam: „WortMalerei Poetry Slam – Frauenkulturtage Special“

Samstag, 7. März 2020, 20 bis 22.15 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, Jugendkulturzentrum Hagenbusch (Rappaportstr. 12), 3 Euro

Stadtrundfahrt: „Widerstandskämpferin, Komponistin, Zwangsarbeiterin“

Sonntag, 8. März 2020, 13 bis 17.30 Uhr, Treffpunkt Amtsgericht Marl (Adolf-Grimme-Straße), ab 12.45 Uhr

Vortrag: „Zwischen Arbeit und Familie – Frauenarbeit angesichts aktueller Herausforderungen“

Dienstag, 10. März 2020, ab 19 Uhr, Ladenlokal der Wählergemeinschaft Die Grünen (Hülsstraße 30)

Interkulturelles Kochen: „Kulinarische Genüsse aus aller Welt“

Donnerstag, 12. März 2020, 17 bis 19 Uhr, Schacht ½ (Interkulturelle Begegnungsstätte in Marl, Viktoriastraße 55)

Vortrag: „Abendland trifft Morgenland – Frauenperspektiven in anderen Ländern“

Donnerstag, 12. März 2020, 17 bis 20 Uhr, Frauenberatungsstelle Marl (Paul-Schneider-Straße 27)

Frauenfrühstück: „Starke Frauen in Starken Berufen“

Samstag, 14. März 2019, 9.30 bis 11.30 Uhr, Rathaus, Ratsstube

Türmchen-Reihe

Lesen, Malen, Spielen: Alles pink – oder?

Samstag, 29. Februar 2020, 11 bis 12.30 Uhr, für Mädchen

Leonies neues Zimmer

Dienstag, 3. März 2020, 15 bis 16 Uhr

Die falsche Fährte

Freitag, 6. März 2020, 14.45 bis 15.30 Uhr

Lesen, Malen, Spielen: Voll cool – aber?

Samstag, 7. März 2020, 11 bis 12.30 Uhr, für Jungen

Cowboy Klaus und das pupsende Pony

Mittwoch, 11. März 2020, 14.30 bis 15.30 Uhr





Zahlreiche Mitwirkende



Veranstalter*innen der Marler Frauenkulturtage 2020 sind unter anderen die städtische Flüchtlingshilfe, die insel-Familienbibliothek Türmchen, die insel-VHS, die Verbraucherzentrale, Frauen helfen Frauen e.V., Friedensweg e.V., die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, und die WortMalerei.