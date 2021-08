Über 400 Impfwillige nutzen städtisches Impfangebot im Marler Stern

407 Menschen sind dem Aufruf der Stadt Marl „Komm zum Impfen“ gefolgt und haben sich jetzt im Marler Stern impfen lassen. Die zweite Impfaktion der Stadt Marl, die wieder in Kooperation mit dem Impfzentrum Recklinghausen durchgeführt wurde, übertrifft den Erfolg der ersten Impfaktion Ende Juli deutlich. Damals hatten 318 Impfwillige das Angebot wahrgenommen. Geplant war die gestrige Aktion bis 18 Uhr, doch der Andrang war so groß, dass bis in den Abend hinein geimpft wurde.

Ein Hauch von Nervosität liegt in der Luft

Im Testzentrum TerraMed im Marler Stern herrscht regsames Treiben zum Start der Impfaktion „Komm zum Impfen“. Im Stimmengewirr der zahlreichen Impfwilligen ist nicht viel zu verstehen. Aber das seit eineinhalb Jahren bestimmende Thema „Corona“ tönt aus jeglichen Gesprächen hervor. Dazu gesellt sich der Geruch von Desinfektionsmittel. Auch ein Hauch von Nervosität vor dem Pieks mit der Impfnadel liegt in der Luft.

Spontan und ohne Voranmeldung

Doch Nils Müller macht nach seiner Impfung anderen Mut: „Alles gut. Das tat gar nicht weh.“ Der Recklinghäuser war extra nach Marl gekommen, um sich mit Johnson & Johnson impfen zu lassen. Müller zählt zu den Kurzentschlossenen, die sich spontan und ohne Voranmeldung impfen ließen und zwischen den Impfstoffen Moderna (Spikevax) und Johnson & Johnson (Janssen) entscheiden konnten. „Meine Oma hat mir heute Morgen geschrieben, dass man sich hier in Marl ohne Anmeldung impfen lassen kann. Also bin ich spontan gekommen“, freut sich der 28-Jährige über das unkomplizierte Impfangebot der Stadt Marl.

Auch Zweitimpfungen wurden durchgeführt

Auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die bei der letzten Impfaktion mit Moderna geimpft wurden, haben ihre Zweitimpfung im Marler Stern erhalten.

Impfung im Testzentrums TerraMed

Um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, hat sich die Stadt Marl erneut für die Räumlichkeiten des Testzentrums TerraMed im Marler Stern entschieden. Während im Einkaufzentrum entspannt geshoppt wird, sind insgesamt zwei Impfteams des Impfzentrums Recklinghausen in der oberen Ladenstraße unermüdlich im Einsatz und führen die Impfungen durch.

56 Kinder und Jugendliche wurden geimpft

Erstmalig konnten sich auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren im Rahmen der Impfaktion der Stadt mit dem Impfstoff BioNTech impfen lassen. Das Impfangebot nahmen am Donnerstag 56 Kinder und Jugendliche wahr.