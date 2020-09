Wahlausschuss der Stadt Marl bestätigt Ergebnis

Der Wahlausschuss hat das vorläufige Endergebnis der Kommunalwahlen bestätigt und endgültig grünes Licht für die Stichwahlen in Marl zur Wahl des Bürgermeisters am 27. September gegeben. Nach Sichtung aller Unterlagen stellte der Wahlausschuss in seiner 8. Sitzungdas amtliche Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl, der Wahl zum Rat der Stadt Marl und des Integrationsrates sowie das Ergebnis der Anzahl der gültigen Stimmen für die Listenwahlvorschläge der RVR-Wahl fest. Das Wahlergebnis muss jetzt noch im Bekanntmachungsblatt der Stadt Marl veröffentlicht werden. Ab dann haben die Wählerinnen und Wähler vier Wochen Zeit, Einspruch gegen die Gültigkeit der Kommunalwahl zu erheben.

Stichwahl

Am 27. September kommt es nun zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Werner Arndt (SPD) und seiner Herausforderin Angelika Dornebeck (CDU). Denn bei der Bürgermeisterwahl konnte keiner der neun Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen. Auch bei der Wahl zum Landrat steht am 27. September eine Stichwahl an: Bodo Klimpel (CDU/FDP) und Michael Hübner (SPD) treten kreisweit zur entscheidenden Wahl an.

Die Wahlen waren eine besondere Herausforderung, da insgesamt sechs Wahlen durchzuführen waren.Denn neben dem Landrat wurden der Kreistag, der Bürgermeister, der Rat der Stadt, das Ruhrparlament und der Integrationsrat gewählt.