Zahl der Corona-Erkrankten im Kreis Recklinghausen bleibt unverändert

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 143. Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen steht in Kontakt mit den Personen. Sonntagmorgen , 22. März 2020

Aktuell bekannte Fälle nach Städten:

Castrop-Rauxel 21

Datteln 10

Dorsten 33

Gladbeck 4

Haltern am See 21

Herten 9

Marl 15

Oer-Erkenschwick 3

Recklinghausen 21

Waltrop 6

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern.

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten.