12.11.2020 - Weltdiabetestag: Online-Vortrag des Klinikum Vest

Zum Weltdiabetestag gibt es einen Online-Vortrag mit Dr. med. Irfan Vardarli, Leiter der Abteilung für Diabetologie. Der "Onlin-Vortrag" beginnt am 12.11.2020 um 18:00 Und endet um 19:00 Uhr.

Das erwartet Sie: Diabetes mellitus, umgangssprachlich auch Zuckerkrankheit genannt, hat verschiedene Gesichter. Bei allen liegt eine krankhafte Störung des Zuckerstoffwechsels vor. Damit Gefäße und Organe nicht dauerhaft geschädigt und Folgeerkrankungen vermieden werden, sollte Diabetes frühzeitig erkannt und behandelt werden. Die Experten des Klinikums Vest berichten beim Diabetestag des Klinikums Vest von (neuen) Möglichkeiten der Diagnose und Therapie.



„Diabetes: Neuigkeiten in 2020“

Referenten:

Dr. med. Irfan Vardarli, Leiter der Abteilung für Diabetologie



Jochen Schmidt, Facharzt für Innere Medizin

„Diabetesmanagement: Mehr als Blutzuckerkontrolle“

Marion Bilke, Diabetesberaterin

„Vorsorge: Was kann ich für meine Füße tun?“

Moderation:

Prof. Dr. Frank Weidemann

Chefarzt der Medizinischen Klinik I: Kardiologie, Gastroenterologie und Diabetologie

Sie sind zum ersten Mal bei einem Web-Ex-Meeting dabei?

An PC oder Laptop muss keine Software installiert werden. Auf mobilen Endgeräten (Handy, Tablet) kann die Installation einer App erforderlich sein. Eine Kamera brauchen Sie nur, wenn Sie ebenfalls von anderen Teilnehmern live gesehen werden wollen. Wenn vorhanden, können Sie eine Kamera auch abschalten, ebenso ein Mikrofon.

Bei der Anmeldung werden Sie nach Namen und Mailadresse gefragt. Sie müssen dort nicht Ihren wirklichen Namen angeben, sondern können auch eine Fantasie-Bezeichnung wählen. Sie müssen auch keine real existierende Mailadresse angeben.

Sie haben Fragen an die Experten?



Sie können während der Veranstaltung über eine Chatfunktion von ihrer Tastatur aus Fragen an den Referenten stellen. Wir sammeln alle Fragen und reichen sie am Ende des Vortrages an den Referenten weiter, der sie dann nach Möglichkeit sofort beantwortet - genau wie bei einer „echten“ Veranstaltung. Mikrofone von Teilnehmern bleiben stummgeschaltet, um akustische Störungen zu verhindern.