46 Corona-Erkrankte im Kreis Recklinghausen

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen ist auf 46 gestiegen. Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen steht in Kontakt mit den Personen. (Stand 14.03., 15.35 Uhr)

Bislang bekannt gewordene Fälle:

Castrop-Rauxel 9

Datteln 3

Dorsten 9

Gladbeck 2

Haltern am See 5

Herten 3

Marl 4

Oer-Erkenschwick 2

Recklinghausen 8

Waltrop 1

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern.

Infotelefon

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361 532626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar

Ansprechpartner für die Durchführung von Tests auf das Corona-Virus sind die Hausärzte, bitte unbedingt vorher telefonisch in der Praxis melden. Weder im Kreishaus noch in den Nebenstellen des Gesundheitsamts werden solche Tests durchgeführt.

Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten.

Landesweit geltende Maßnahmen

In den Krankenhäusern werden alle Operationen, die nicht notwendig sind, bis auf Weiteres verschoben.

Alle Veranstaltungen, die nicht notwendig sind, werden unabhängig von der Teilnehmerzahl abgesagt.

Die Universitäten und Hochschulen beginnen mit dem Sommersemester nicht vor dem 19. April.

Schulen: Die Osterferien werden vorgezogen, ab Montag sind die Schulen geschlossen zunächst bis zum Ende der Osterferien (19. April). Montag und Dienstag soll es noch Betreuung an Schulen geben - das gilt jedoch nicht für die Berufskollegs. Für Informationen zu den weiteren Schulen wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung.

Die Kitas sind ab Montag geschlossen.

Besuche in Pflegeheimen, Altenheimen, Krankenhäusern werden auf das Nötigste reduziert.