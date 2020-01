A43-Brücke: Sperrung der Straße Am Stadion in Recklinghausen für einen Monat

Wegen notwendiger Arbeiten an der A43-Brücke über die Straße Am Stadion in Recklinghausen sperrt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr die Straße in der Zeit von Dienstag (7.1.) ab 7 Uhr bis Mittwoch (5.2.) um 17 Uhr.

Die Umleitung für Autofahrer führt in beiden Fahrtrichtungen über die Friedrich-Ebert-Straße, die Hohenzollernstraße, die Herner Straße und den Bruchweg. Fußgänger und Radfahrer können über die Straße Auf der Herne, die neue Brücke Forststraße und die Kleinherner Straße ausweichen.

Grund für die Sperrung ist der Rückbau eines Gerüstes an der Brücke sowie der Ausbau der Straße Am Stadion inklusive Gehweg. Eigentlich sollte die Stadtstraße bereits im Dezember gesperrt werden, aus Rücksicht auf das Weihnachtsgeschäft der ansässigen Einzelhändler hat Straßen.NRW den Termin allerdings verschoben.

Die Arbeiten sind Teil des sechsspurigen Ausbaus der A43, der im Bereich zwischen dem Kreuz Recklinghausen und der Anschlussstelle Recklinghausen/Herten noch bis September 2020 dauern soll.