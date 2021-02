A43: Verkehr wegen Arbeiten bei Marl-Sinsen eingeschränkt

Die Autobahn Westfalen saniert in die Jahre gekommene Lärmschutzwände an der A43 bei Marl-Sinsen. Als Vorbereitung dafür werden dort Bäume beschnitten und gefällt. Dadurch wird der rechte Fahrstreifen gesperrt, sodass dem Verkehr in der jeweiligen Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht.

Bäume sollen gefällt werden

Die Arbeiten starten in Fahrtrichtung Wuppertal. Dort wird die Lärmschutzwand vollständig ersetzt. Für den Abriss und Neubau soll die erste Reihe der Bäume hinter der Wand gefällt werden.

In der nächsten Woche vom 22. bis 26. Februar gehen die Arbeiten in Fahrtrichtung Münster weiter. Dort werden Teile der Lärmschutzwand altersbedingt ausgetauscht. Entsprechend werden dort die Bäume beschnitten und teilweise gefällt, um die Bauarbeiten zu ermöglichen. Ende Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, teilt die Autobahn Westfalen, die Niederlassung der Autobahn des Bundes GmbH mit.