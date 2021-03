Es geht weiter voran: Der Zentrale Betriebshof (ZBH) der Stadt Marl beginnt am Montag, 8. März, mit den Bauarbeiten zur Sanierung der Kanalisation in der Hermann-Löns-Straße, Hausnummer 65. Eine Vollsperrung für den Verkehr wird eingerichtet.

Wie der ZBH mitteilt, ist die Zufahrt der Anlieger bis circa 30 Meter vor der Baugrube möglich.

Fußgänger und Radfahrer können den Gehweg weiterhin benutzen.

Die Sanierung endet etwa in der Höhe der Hausnummer 51. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte April dieses Jahres.

Die bauausführende Firma H & W aus Marl wird die betroffenen Anwohner zeitnah informieren.

Der ZBH wird sich bemühen, eventuell auftretende Unannehmlichkeiten im Einvernehmen mit den Anwohnern zu lösen und bittet um Verständnis für die Behinderungen und Belästigungen.