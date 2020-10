Ausfälle beim ZBH der Stadt Marl durch den Warnstreik möglich

Durch den Warnstreik kann es zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen des ZBH kommen. So kann es sein, dass der Wertstoffhof an der Zechenstraße vorübergehend oder ganztägig geschlossen ist. Sollten durch den Warnstreik Abfallgefäße an den gewohnten Abfuhrtagen nicht geleert – oder Sperrgut gemäß Terminvorgabe nicht abgeholt - werden, verschieben sich die Touren. Der ZBH bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger, die nicht geleerten Abfallgefäße oder das Sperrgut am Straßenrand stehen zu lassen.