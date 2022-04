Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine in Marl

Die insel-Volkshochschule (VHS) der Stadt Marl bietet ab Montag, 25. April, einen kostenfreien Deutschkurs für geflüchtete Erwachsene aus der Ukraine an. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Einstieg in die deutsche Sprache

Der Deutschkurs soll den nach Deutschland geflüchteten Menschen aus der Ukraine den Einstieg in die deutsche Sprache ermöglichen und eine Hilfestellung geben, sich in der für sie neuen Umgebung zurechtzufinden. Die Teilnehmenden lernen, sich in wichtigen Alltagssituationen auf Deutsch zu verständigen. Der Kurs findet montags, dienstags und donnerstags in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr statt. Anmeldungen nimmt die insel-VHS per E-Mail unter insel-integration(at)marl.de oder telefonisch unter der Rufnummer (02365) 50356641 entgegen.