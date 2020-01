Unter dem Motto "Naturheilmethoden kennenlernen..." startet die evangelische Familienbildungsstätte am Mittwoch, 29. Januar, eine Inforeihe über alternative Heilmethoden. Die Veranstaltungen finden jeweils mittwochs in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr in den Räumlichkeiten auf der Bachstraße 22 statt.

Mit dem Abend "Alternative Heilmethoden im Überblick" beginnt die Reihe am 29. Januar. Im Fokus des Abends steht die Frage, warum man gleich zu starken Medikamenten greift, wenn es auch sehr wirkungsvolle sanfte Möglichkeiten gibt wieder gesund zu werden. Aus dem reichhaltigen Schatz der Naturheilkunde werden die unterschiedlichsten Therapiemöglichkeiten vorgestellt.

Alternative Heilmethoden sind im Trend

Die nächste Veranstalting heißt "Naturheilverfahren bei Schlafstörungen" und findet am 26. Februar statt. Um zur wohlverdienten Ruhe zu kommen, greifen immer mehr Menschen zu Tabletten mit häufig starken Nebenwirkungen. Wie man erst gar nicht aus der Ruhe gerät und der Schlaf ausreichend und erholsam wird, darum soll es in diesem Vortrag gehen.

"Alternative Heilung für den Bewegungsapparat" ist das Thema am 25. März. Muskeln, Knochen, Gelenke und Sehnen gewährleisten Bewegung, Ausdehnung und Handlungsfähigkeit des Menschen. Wie ganzheitlich Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, Probleme der Muskulatur, oder entzündliche Prozesse behandelt werden können, werden hier vorgestellt.

Interessierte erhalten weitere Information unter Tel.: 02365/924840, Anmeldung unter: www.diakonie-kreis-re.de/bildung/ev-familienbildungsstaette/