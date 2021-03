An folgenden Orten finden in der Woche von Montag, 22., bis Samstag, 27. März Geschwindigkeitsmessungen in Marl statt:

Montag, 22. März

Auf dem Acker

Loekampstraße

Römerstraße

Silvertstraße

Halterner Straße

Hammer Straße

Dienstag, 23. März

Bachstraße

Georg-Herwegh-Straße

Heyerhoffstraße

Ovelheider Weg

Nonnenbusch

Bahnhofstraße

Obersinsener Straße

Mittwoch, 24. März

Breite Straße

Glatzer Straße

Hertener Straße

Schillerstraße

Im Breil

Donnerstag, 25. März

Heinrich-Heine-Straße

Lipphöfestraße

Martin-Luther-Straße

Robert-Bunsen-Straße

Willy-Brandt-Allee

Freitag, 26. März

Amselstraße

In den Kämpen

Kinderheimstraße

Langehegge

Lipper Weg

Paul-Schneider-Straße

Rappaportstraße

Samstag, 27. März

Bachackerweg

Triftstraße

Alte Straße

Zur Freiheit

Hinweis:

Darüber hinaus finden im gesamten Bereich des Stadtgebietes Marl weitere mobile Geschwindigkeitskontrollen statt.