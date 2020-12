Gesundheitsamt bietet keine kostenpflichtigen Schnelltests an der Haustür an

Mobile Testaufträge werden nur durch Hilfsorganisationen und Bundeswehr durchgeführt

Bei der Kreisverwaltung mehren sich Nachfragen von Bürgern, denen Corona-Schnelltests an der Haustür kostenpflichtig angeboten worden sind mit dem Hinweis, dies geschehe in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Dies ist nicht der Fall. Im Auftrag des Gesundheitsamts sind ausschließlich die mobilen Teams der Hilfsorganisationen und der Bundeswehr unterwegs.

Sie führen PCR-Tests durch, die anschließend in einem Labor analysiert und ausgewertet werden. Schnelltests werden von den mobilen Teams nicht angeboten und auch keine Art von Test, der selbst bezahlt werden muss.

Darüber hinaus liegen dem Gesundheitsamt Informationen vor, dass nicht zugelassene und nicht vom RKI anerkannte Schnelltests im Umlauf sind. Anerkannte Schnelltests sind beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelistete Tests zur professionellen Anwendung. Sie entsprechen laut den Herstellerangaben den aktuellen Mindestkriterien für Antigen-Tests, die durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut (RKI) festgelegt wurden.