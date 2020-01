Am Mittwoch, 15. Januar, und Donnerstag, 16. Januar, lädt das Hans-Böckler-Berufskolleg zu Informationsabenden rund um die Ausbildung am Kolleg ein. Die Veranstaltungen richten sich an jungen Menschen, die nach der Sekundarstufe I eine aufbauende schulische oder berufliche Ausbildung suchen.

Am Mittwoch informiert das Team über die Bereiche Wirtschaft und Medien, Soziales und Ernährung. Am Donnerstag geht es dann um die Bereiche Naturwissenschaften und Technik. Die Veranstaltungen finden jeweils ab 19 Uhr im Präsentationszentrum des Berufskollegs, Hagenstraße 28, statt.

Eingeladen sind neben den Schülerinnen und Schülern auch deren Eltern. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Programm sieht zunächst eine allgemeine Information zum Bildungsangebot in Marl und Haltern am See vor, dabei werden auch Neuerungen des Bildungsangebotes und zum Anmeldeverfahren dargestellt. Danach erfolgt eine spezifische Beratung in kleineren Gruppen.

Weitere Informationen zum Bildungsangebot finden Sie unter: www.hbbk.net