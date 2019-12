Aufgrund der bevorstehenden Feiertage verschiebt sich die Abholung der Abfalltonnen in Marl. Der Restabfall-, der Bio- und der Altpapierbehälter sowie auch die gelbe Wertstofftonne für Heiligabend und den ersten Weihnachtsfeiertag werden vorgezogen

Die Tonnen, die normalerweise an Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, eingesammelt würden, werden bereits am Montag, 23. Dezember, eingesammelt. Die Mittwochstonnen werden auf Heiligabend vorgezogen. Die Behälter, die normalerweise am Montag (23.12.) an der Reihe sind, werden bereits am Samstag (21.12.) geleert.

Der Zentrale Betriebshof der Stadt Marl (ZBH) bittet darauf zu achten, dass die Behälter zu den geänderten Terminen rechtzeitig und gut zugänglich an die Straße gestellt werden. Da der ZBH vom 23. Dezember bis einschließlich Neujahr nicht zu erreichen ist, gibt es in dieser Zeit keine Möglichkeit, eventuell ungeleert gebliebene Abfallgefäße nachträglich zu leeren.

Wichtiger Hinweis für die gelbe Wertstofftonne



Bei der Auflistung der Terminverschiebungen zu Weihnachten wurde im Abfall- und Umweltkalender die gelbe Wertstofftonne im Abfuhrbezirk MO 2 (Polsum, Frentrop und Teile von Alt-Marl) versehentlich nicht mit aufgeführt. Betroffen ist die Abfuhr der gelben Wertstofftonne, die von Montag (23.12.) auf Samstag (21.12.) vorgezogen wird. Der ZBH bittet das Versehen zu entschuldigen. Die betroffenen Anwohner erhalten noch eine zusätzliche Information.

Weiterhin bietet der ZBH den Kauf von städtischen Abfallsäcken zum Preis von 3 Euro an, falls die Tonnen einmal zuvoll sind. Die Säcke dienen dazu zusätzlich angefallen Müll zu entsorgen. In diesem Preis ist die Abfuhr bereits enthalten, die Säcke werden einfach neben den Abfallbehälter gestellt und am Tag der regulären Abfuhr von den Müllwerkern mitgenommen.

Die Terminänderungen können auch in dem im Internet unter www.marl.de/zbh eingestellten interaktiven Abfall- und Umweltkalender eingesehen werden.