Schüler mit Interesse an den Fächern Physik, Biologie und Chemie haben bald die Möglichkeit sich für die einjährige Berufsfachschule für Naturwissenschaften am Hans-Böckler-Berufskollegs zu bewerben. Das Angebot ist eine Erweiterung des Fachbereichs Naturwissenschaften und Technik.

Innerhalb dieses Bildungsganges können die Schülerinnen und Schüler ihren Hauptschulabschluss nach Klasse 10 sowie berufliche Kenntnisse im naturwissenschaftlichen Bereich erreichen. Der Unterricht findet nicht nur theoretisch statt, sondern auch in unterschiedlichen Projekten, die eine sehr gute Orientierungshilfe für die spätere Berufswahl liefern und somit die Ausbildungschancen in Berufen der chemischen Industrie erhöhen. Das Bild zeigt die Arbeit im Schulgarten.

Ab dem 1. Februar haben Schüler die Möglichkeit sich für die einjährige Berufsfachschule im Bereich Naturwissenschaften zu bewerben. Das Angebot richtet sich an Schüler, die einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder einen gleichwertigen Abschluss erzielt haben. Für Fragen steht die Beratungssprechstunde immer donnerstags von 14.30 bis 15.30 Uhr am Standort Marl zur Verfügung. Ebenfalls ist eine Teilnahme an „Offensichtlich - Tag der offenen Türen am HBBK“ am Samstag, 1. Februar, zwischen 9 Uhr und 12 Uhr, Hagenstraße 28 in Marl und

Weseler Straße 36, in Haltern am See, empfehlenswert.

Interessierte erhalten weitere Informationen unter: www.hbbk.net.