Spieliothek der Stadt Marl lädt zu einem Spieleabend ein

Spielbegeisterte ab 15 Jahren sind herzlich eingeladen zu einem anregenden Spieleabend am Donnerstag (12.03.) in der Spieliothek.



In gemütlicher Runde werden von 19 Uhr bis 22 Uhr gemeinsam alte und neue Spiele gespielt. Für jeden wird es eine passende Runde und ein passendes Spiel geben.

Die städtische Spieliothek befindet sich zwischen dem Stadtinformationsbüro i-Punkt und dem Bürgerbüro in der oberen Ladenstraße des Marler Stern.