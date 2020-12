Die nächsten Geschwindigkeitsmessungen in Marl stehen an, und zwar vom 7. bis 12. Dezember.



Hier wird geblitzt:

- Montag, 7. Dezember: Finkenstraße, Marler Straße, Merkelheider Weg, Triftstraße, Alte Straße, Lippramsdorfer Straße

- Dienstag, 8. Dezember: Georg-Herwegh-Straße, Hülsstraße, Josefstraße, Lindenstraße, Nonnenbusch, Bahnhofstraße,Obersinsener Straße

- Mittwoch, 9. Dezember: Brüderstraße, Hertener Straße, Schillerstraße, Wiener Straße, Im Breil

- Donnerstag, 10. Dezember: Am Kanal, Heinrich-Heine-Straße, Lipphöfestraße, Robert-Bunsen-Straße, Herzlia-Allee

- Freitag, 11. Dezember: Amselstraße, Bergstraße, Breddenkampstraße, Freerbruchstraße, In den Kämpen, Kreuzstraße,Wellerfeldweg

- Samstag, 12. Dezember: Auf dem Acker, Loekampstraße, Halterner Straße, Zur Freiheit

Hinweis: Darüber hinaus finden im gesamten Bereich des Stadtgebietes Marl weitere mobile Geschwindigkeitskontrollen statt.