Corona hält viele Familien zu Hause gefangen. Doch was kann man tun, wenn den Kindern langweilig wird? Um den Lagerkoller zu vermeiden, hat die Familienbibliothek Türmchen einige Tipps und Aktionsideen zusammengestellt.

„Wir möchten hilfreiche Tipps geben, mit denen man die Kinder zu Hause oder in der digitalen Lerngruppe auch in Zeiten von Corona gemeinsam fürs Lesen begeistern kann“, sagt Maria Poll von der Familienbibliothek Türmchen. So wurden zum Beispiel auf der Internetseite der Stiftung Lesen lustige Spiele, einfache Basteltipps und weitere Anregungen zusammengestellt, die für Abwechslung sorgen und garantiert Spaß machen (www.lesestart.de).

Online-Portale bieten Lern- und Lesespaß

Darüber hinaus bietet das Leseportal Onilo allen Lehrern, Erziehern und Eltern, die von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Virus-Epidemie betroffen sind, einen kostenlosen Zugriff auf die kompletten Inhalte inklusive der fertigen Unterrichtsmaterialien (www.onilo.de/entdeckerlizenz). Onilo gibt außerdem noch eine Reihe von Tipps zum Zuhause-Lernen mit Grundschülern und zur Förderung von Kindergartenkindern (https://www.onilo.de/homeschooling). Eine weitere, für Kinder geeignete Internetseite zum Spielen und Lernen ist das Portal „Seitenstark“ (www.seitenstark.de).