Die Umweltberatung zeigt in Zusammenarbeit mit dem Marler Stern die Ausstellung " Elektroschrott ist Gold wert".

In einem zur Zeit leer stehendem Ladenlokal können Verbraucher im Vorbeigehen Wissenswertes über elektrische und elektronische Geräte, deren Rohstoffe und dem Recyceln erfahren. Besondere Bedeutung kommt dem Smartphone zu, dessen Lebensdauer nur durchschnittlich 2,47 Jahr beträgt. Verbraucher können ihre alten Smartphones zum Recyceln coronakonform im Briefkasten der Verbraucherzentrale oder auch am Zentralen Betriebshof abgeben.

Weitere Informationen erhalten sie bei der Umweltberatung der Verbraucherzentrale Marl.