Umweltbrummi kommt am 7. März 2020 nach Marl

Im März kommt die Schadstoffsammlung der AGR im Auftrag des ZBH wieder nach Marl. Wie gewohnt fahren die Brummis das Stadtgebiet in einer Touren am Samstag an. An den Standzeiten der Feststation auf dem Wertstoffhof des ZBH und auf dem Marktplatz in Hüls hat sich gegenüber dem Vorjahr nichts geändert.

Feststation und Brummitour

Die Feststation und die erste Brummitour im März sind am Samstag, 7. März in Marl. Die Feststation ist von 9 bis 11.30 Uhr auf dem Wertstoffhof des ZBH an der Zechenstraße 20 aufgebaut. Von 12.30 bis 15 Uhr steht die Station dann auf dem Marktplatz in Hüls.

Am gleichen Tag ist der Umweltbrummi nur in den nachfolgenden Stadtteilen an den bekannten Standorten unterwegs: Sickingmühle, Hüls, Lenkerbeck und Sinsen.

Die Tour der mobilen Umweltbrummis am Samstag, 7. März ist hier unterwegs:

Sickingmühle

Zur Freiheit/Hammer Straße: 9 - 9.30 Uhr

Hüls

Carl-Duisberg-Straße/Parkplatz vor Pestalozzi-Schule: 10 - 10.30 Uhr; Georg-Herwegh-Straße/Parkplatz vor Gesamtschule: 11 - 11.30 Uhr; Max-Reger-Straße/Einkaufszeile: 12 - 12.30 Uhr

Lenkerbeck

Bahnhofstraße/Zur Höhe: 13 - 13.30 Uhr

Sinsen

In de Flaslänne/Marktplatz: 14 - 14.30 Uhr