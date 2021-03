Verkehr der Römerstraße in Marl Hüls kann wieder in beide Richtungen fließen

Bauphase 4 startet am 1. März. Zuerst wird im Bauabschnitt 4a der östliche Teil der Kreuzung für die Arbeiten gesperrt. Aus der Heyerhoff- und der Gersdorffstraße ist ein Einbiegen in die Römerstraße in dieser Zeit nicht mehr möglich. Der Verkehr längs der Römerstraße kann dagegen wieder in beide Richtungen fließen. Für eine sichere Führung des Fußgängerverkehrs werden zusätzliche Fußgängerampeln eingerichtet.

Aufatmen für Marler Autofahrer: Der Kreisverkehr an der Römerstraße wird wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Nach dem Abschluss der Asphaltarbeiten im dritten Bauabschnitt, startet seit Montag, 1. März, die vierte von insgesamt sieben Bauphasen.

Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben

Die Einbahnstraßenregelung wird nach Auskunft des Zentralen Betriebshofs der Stadt Marl (ZBH) nun aufgehoben und der fertig gestellte Kreisverkehr ist wieder vollständig befahrbar. In der jetzt folgenden vierten Bauphase wird zunächst die Kreuzung Römer-/Heyerhoff-/Gersdorffstraße erstellt. Diese Bauphase wird vom ZBH in zwei Abschnitte unterteilt: Abschnitt 4a und 4b.