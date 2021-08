Was macht einen Mann zu einem Mann? Fortbildungsreihe der LWL-Klinik Herten

Der nächste Vortrag in der Fortbildungsreihe der LWL-Klinik Herten für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin begibt sich auf eine Spurensuche nach dem Mann - vom Kleinstkindalter bis zum Ende der Jugend. Am Mittwoch (18.8., 17.15 Uhr) referiert Dr. Berthold König, Psychologischer Psychotherapeut und Psychoanalytiker in Bonn sowie Vorsitzender des Instituts für Psychoanalyse und Psychotherapie im Rheinland e.V., zum Thema "Männliche Identitätsbildung im Prisma der Mythen von Narziß und Ödipus".

Ödipus und Narziß

In seinem Vortrag setzt sich der Diplom-Psychologe mit den Mythen von Ödipus und Narziß wie auch deren psychoanalytischen Interpretationen auseinander und beschreibt demgegenüber die Lebensrealität von Jugendlichen. Vor diesem Hintergrund möchte er deutlich machen, welche Konfliktszenarien sich nach dem Ende oder "Untergang" des Ödipuskomplexes eröffnen. Berthold König: "Es geht hierbei um Konflikte, die den Charakter des wirklich Neuen enthalten und sich nicht in der ausschließlichen Wiederbelebung infantiler Muster erschöpfen - und die damit letztlich abbilden, was einen Mann nach den Knabenjahren zum Mann macht."

Die Fortbildung ist eine Fachveranstaltung ausschließlich für Mediziner:innen, Psycholog:innen und andere Fachleute. Sie startet um 17.15 Uhr im Schloss Herten, Im Schloßpark 20. Aufgrund der geringen Platzkapazität ist eine telefonische Voranmeldung erforderlich.