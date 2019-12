Am 24.12. Weihnachts Spezial im Bootshaus des Faltboot Club Hamm Marl

Am 24.12 lädt der Faltboot Club Hamm Marl 55 e.V. zu einem Weihnachts Spezial in seinem Bootshaus am Wesel Dattel Kanal ein. Ab 20 Uhr gibt es einen Paddler Stammtisch im neu gestalteten Gesellschaftraum. Angelika, Lars und Siggi haben ihn neu gestaltet. Bei Kaffee und Gebäck wird über die Paddelpläne in nächsten Jahr geklönt. Lars hatte bei der letzten Veranstaltung übrigens Geld für den Tausch zweier 33 Liter Gasflaschen gesammelt, wir werden es also schön warm haben in dieser Nacht. Nach der Bescherung ins Bootshaus.

Ab 22 Uhr gibt es dann was auf die Ohren

Wir laden zum Fest ins Bootshaus,Kamin-Feuer und improvisierte live Musik mit den Gästen,

gerne von - besinnlich bis außerirdisch-,das ist das Programm! Bringt Euer Instrument mit, der Eintritt ist frei. Nächste Woche Dienstag, 24. Dezember 2019 von 22:00 bis 04:30 gibt es eine Jamsession. Dann gibt es wieder Life Musik auf der Bühne bis in den Weihnachtsmorgen als Alternative zur der allgemeinen Beschallung mit Weihnachtsmusik. Musiker und Paddler sind natürlich gerne willkommen.

Faltboot Club Hamm Marl 55 e.V.

Geniessen sie die besondere Atmosphäre des Vereins im Naturschutzgebiet zwischen Lippe und Kanal genießen, Wassersport, Outdoor-Aktivitäten, Paddeln, Kanu-Wandern, Kultur und Musik all das bietet der Club. Ein einzigartiger Club mit vielen Interessen und Möglichkeiten, genauso bunt, locker und vielfältig wie seine Mitglieder.

FALTBOOT-CLUB HAMM MARL E.V. 55 im DKV

V-Nr. 10-206

Vereinsort Marl

Vereinsaktivität Kanu-Wandern und Musik

Bootshaus

Adresse

Im Mersch

45772 Marl