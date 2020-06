Die Ferien sind gerettet. Zumindest für die Kinder und Jugendlichen, die am nördlichen Rande des Ruhrgebiets in ihrer Heimat Marl die schulfreie Zeit verbringen. Denn trotz Corona stampfte die Stadt ein buntes Ferienspaß-Programm aus dem Boden.

Langeweile hat deshalb keine Chance, wenngleich es wegen der Pandemie weniger Angebote als in den vergangenen Jahren geben wird. Dennoch warten auf den Nachwuchs kleine Ausflüge, Basteleien und spielerische Aktionen.

„Das Angebot ist wegen der Einschränkungen durch Corona und unsichere weitere Entwicklungen natürlich im Vergleich zu den Vorjahren reduziert, aber trotzdem bunt gemischt und verspricht Kindern und Jugendlichen jede Menge Spaß“, sagt Bürgermeister Werner Arndt. Insgesamt stehen bislang 50 Aktionen auf dem Programm, weitere Angebote werden auf der Seite des Marler Ferienspaßes aktualisiert.

Fotosafari im Stadtteilbüro „MittelPunkt“

Der Startschuss fällt am 29. Juni unter anderem im Stadtteilbüro „MittelPunkt“ mit einer Fotosafari und in der Spieliothek der Stadt Marl mit einem Spielnachmittag. Darüberhinaus gibt's in weiteren Stadtteilbüros spannende Aktionen für die jüngeren Bürger. Geplant sind Radtouren, Spiele- und Bastelnachmittage. Beim Minigolfen können Jungs und Mädels ihr Talent unter Beweis stellen oder als Spürnase die Natur entdecken. Aber auch kleine Handwerker und Modedesigner, die ihre eigenen T-Shirts gestalten dürfen, kommen nicht zu kurz. Der Stadtsportverband Marl bietet die erste Marler Ferien-Sport-Olympiade an. Der Marler Ferienspaß endet am 7. August mit dem Kinderprojekt „Pimp my T-Shirt“ im Stadtteilbüro Mitte.

Das ausführliche Programm zum Ferienspaß ist auf der städtischen Internetseite unter www.marl.de/ferienspass zu finden.