Kürzlich absolvierten die Kämpferinnen des Karate Dojo Renshin Marl ein trainingsreiches Wochende. Gleich drei Veranstaltungen standen auf dem Programm.



Die Youngsters mit Marie Konietzny und Nhi Nguyen starteten auf einem Nachwuchsturnier in Kempen in den Kategorien Kata und Kumite. In der Altersgruppe 8 - 12 Jahren überzeugten sie mit zwei dritten und sogar einem ersten Platz.

Die Jugendlichen waren am selben Wochenende in Kempen unterwegs. Mit Maja und Jette Klein, Hanna Rädel, Leana Uhrman und Sophia Bernstein stellte der Marler Karateverein die größte Teilnehmergruppe beim Training mit der ehemaligen zehnfachen World-Cup Siegerin Susanne Nitschmann. Das Training diente als Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft und die Internationale Meisterschaft in Dublin. Im Anschluss ging es dann weiter zum Training nach Wettringen.

Insgesamt zeigten die Marler Sportler eine gute und konstante Leistung.