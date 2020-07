Stadtsportverband Marl hat neue Leiterin der Geschäftsstelle

Die Stadt Marl hat für die Geschäftsstelle des Stadtsportverbandes eine neue Leiterin gefunden. Gabriele Lanczek ist in der Verwaltung keine Unbekannte. Die 56-Jährige ist seit über zehn Jahren für die Behörde tätig und hat für ihre neue Aufgabe klare Vorstellungen.

"Kontakt intensiv pflegen"

„Als zentrale Aufgaben sehe ich die Einführung einer Vereinsdatenbank, die Organisation der Sportlerehrung, die Abwicklung der Sportabzeichen und aktuell die Vorbereitung der ersten Marler Ferien-Sport-Olympiade“, sagt Gabriele Lanczek. Die gebürtige Marlerin absolvierte nach der Schulzeit eine Ausbildung zur Bürokauffrau bei der ehemaligen Chemische Werke Hüls AG. Nach Heirat und Erziehungszeit zog es Gabriele Lanczek zur Stadt Marl. In der Verwaltung war sie zunächst als Schulsekretärin und Sachbearbeiterin Personalangelegenheiten im Schulamt beschäftigt. Später wechselte sie ins damalige Amt für Gebäudewirtschaft. „Ich möchte den Kontakt zwischen Sportamt, Stadtsportverband und den Vereinen in Zukunft intensiv pflegen“, so Lanczek.

Geschäftsstelle gut aufgestellt

Gemeinsam mit dem ehrenamtlich tätigen Geschäftsführer Andre Mölleken ist das Geschäftsbüro für die Zukunft „sehr gut aufgestellt“. Die neue Mitarbeiterin kennt bereits zahlreiche Akteure aus den Sportvereinen. Verwaltung und Stadtsportverband sind überzeugt, dass mit Gabriele Lanczek eine gute Wahl getroffen wurde.

Ehrenamtliches Engagement

Gabriele Lanczek ist am 15. April 1964 in Marl geboren. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. 1980 übernimmt sie für die SG Marl ehrenamtliche Aufgaben im Verein, schloss eine Ausbildung als Übungsleiterin erfolgreich ab und leitete bis Anfang 2000 zahlreiche Sportgruppen. Ein Jahr später heben die SG Marl, die Spielvereinigung Marl und der VfL Drewer den FC Marl 2011 aus der Taufe. Auch nach der Fusion engagiert sich Gabriele Lanczek „wo Hilfe benötigt wird“ und ist dem Sport und ihrem Verein bis heute treu geblieben.

Seit 15. April im Dienst

Die Leitung der Geschäftsstelle des Stadtsportverbandes übernahm Gabriele Lanczek am 15. April dieses Jahres. Sie folgt auf Ulrike Marzentowicz, die bereits Ende 2019 nach über 40-jähriger Tätigkeit für die Stadtverwaltung und den Stadtsportverband Marl in den wohlverdienten Ruhestand wechselte.