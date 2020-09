Ein Spektakel bescherten der TuS 05 Sinsen und VfL Theesen den begeisterten Zuschauern an der Bezirkssportanlage. Den Gästen brachte der ganze Aufwand allerdings wenig, denn am Ende behielten die Jungs von Trainer Michael Schrank die Oberhand beim 4:3-Torfestival und sicherten sich auch beim zweiten Heimauftritt die drei Zähler.

Leonard Onofaro (2. Minute), Mirko Grieß (53.), Ünal Kurtulus (57.) und Emre Köksal (74.) ließen es im Theesen-Gehäuse klingeln und ließen die TuS-Fans nach 90 Minuten Unterhaltung pur jubeln.

Allein, dieser Sieg ist wenig wert, wenn der Club ihn am Sonntag beim TuS Hiltrup nicht veredeln kann. Denn bislang präsentierten sich die Sinsener in der Westfalenliga 1 vor heimischer Kulisse top, auf fremden Terrain allerdings als Flop. Beim dritten Anlauf will die Schrank-Elf jedoch die Auswärtsschwäche ad acta legen und sich mit einem weiteren Triumph gen Spitzenränge aufmachen.

Doch auch Hiltrup ist in der Position oben anzuklopfen, denn nach dem 3:1-Sieg in Lünen belegt der Gastgeber Platz fünf.