21. Marler Besentag am 29. Februar

Mehr als 1.600 Bürgerinnen und Bürger haben ihre Teilnahme am diesjährigen Besentag bereits zugesichert. Mit dabei sind natürlich wieder alle Schulen, die bereits seit 1999 am traditionellen Frühlingsputz teilnehmen. Und auch bei der 21. Auflage des großen Frühlingsputzes wird es wieder zahlreiche Vereine aber auch spontane Einzelkämpfer, Freundeskreise und Nachbarschaften geben, die am 29. Februar ihre Ärmel für eine saubere Stadt hochkrempeln.

Besentag hat große Bedeutung

Die Stadt Marl hofft, dass beim elften Frühlingsputz möglichst viele fleißige Helferinnen und Helfer unterstützen sie werden. Der Besentag geht in diesem Jahr in die 21. Runde. Die große Bedeutung am Besentag hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Sauberkeit in der Stadt für viele Marlerinnen und Marler „einen hohen Stellenwert“ hat. Im vergangenen Jahr fegten insgesamt 2.808 Bürgerinnen und Bürger über die Marler Plätze und sammelten für ihre Stadt etwas mehr als neun Tonnen Müll und Abfall ein.

BINGO-Besenparty

Alle Helferinnen und Helfern, die Marl fit für den Frühling machen und Grünflächen, Parks und Spielplätze von Unrat befreien wollen, werden zum Abschluss für ihre Mühen mit der BINGO-Besenparty am Zentralen Betriebshof der Stadt Marl (ZBH) an der Zechenstraße 20 belohnt. Dort wird es neben Gulaschsuppe und Würstchen auch eine vegetarische Mahlzeit geben. Beim BINGO winken außerdem attraktive Preise.

Besentag ist auch Komposttag

Die Firma Somplatzki wird wieder einen großen Container mit Kompost aufstellen, an dem Naturdünger kostenlos von 9 bis 12 Uhr abgeholt werden können. Mit dem Marler Besentag beteiligt sich die Stadt Marl auch wieder an der europaweiten Aktion „Let’s Clean Up Europe“.

Jetzt noch anmelden!

Anmelden können sich alle fleißigen Helfer bei der Abfallberatung des ZBH unter der Rufnummer 99-5423 (Fax: 99-5599), per Handzettel – der an vielen öffentlichen Stellen ausliegt – oder ganz bequem im Internet unter www.marl.de/zbh.