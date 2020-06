Die gute Nachricht vorweg: der Ferienspaß darf stattfinden! Vom 6. bis 7. Juli, 8. bis 9. Juli, 20. bis 21. Juli sowie 22. bis 23. Juli gibt es jeweils zweitägige Projekte für Kinder und Jugendliche. Die Tage finden jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt. Jedoch wird er aufgrund der Corona-Lage etwas anders als gewohnt durchgeführt.



Dazu gehört zum Beispiel, dass es keine Übernachtungen geben wird. Die Kinder und Jugendlichen müssen morgens gebracht und abends abgeholt werden. Zudem wird an festen Kleingruppen mit festen Teamern festgehalten, der nötige Abstand wird eingehalten oder es werden Masken getragen.

An den ersten zwei Terminen wird ein Tipidorf für das Forsthaus Haidberg errichtet. Die jungen Teilnehmer werden planen, messen, sägen, schrauben und nageln und drei bis vier Tipis auf dem Außengelände entstehen lassen. Außerdem bekommt das Dorf einen Namen und eine Fahne und es gibt viel Wissenswertes über die First Nations Nordamerikas.

Beim dritten und vierten Ferienspaßangebot steht alles unter dem Motto "Unser Dorf soll schöner werden!" Donnervögel, Bärentatzen, Flötenspieler und Handabdrücke – die Bilderwelt der First Nations ist sehr vielfältig. Die Teilnehmer werden die Bilderwelten kennenlernen und in bunten Farben groß auf das Tipidorf übertragen.

Die Projekte sind jeweils für maximal zehn Teilnehmende von 8 bis 15 Jahren ausgelegt. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, für Geschwisterkinder 13 Euro (ermäßigt 10 Euro).

Eine telefonische Anmeldung im Forsthaus Haidberg ist ab dem 15. Juni von 11 bis 15 Uhr unter 02365 81801 möglich.