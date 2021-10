Gleich nach den Herbstferien, am Montag, den 25. Okt. bietet sich für alle, die neu oder wieder tanzen lernen wollen, die Chance, den Wunsch in die Tat umzusetzen. Die TSC-Trainer Anja Hoeft und Mirko Müller starten um 18:30 Uhr einen neuen Anfänger-Kurs im Tanz-Sport-Zentrum des Tanzsportclubs Schwarz-Silber Marl e.V. an der Goethestr. 37 im Brassert (Turnhalle der ehemaligen Dr.Carl-Sonnenschein-Schule). Vorkenntnisse sind nicht notwendig: an acht Terminen lernen die Paare Grundschritte in den Standard- und Latein-Tänzen. „Spaß an der gemeinsamen Bewegung zu flotter Musik: das ist beim Tanzen schon die halbe Miete!“, meint Anja Hoeft: „Den Rest bringen wir den teilnehmenden Paaren bei!“ Wer nach dem Kurs, der noch vor Weihnachten endet, weiter tanzen will, kann anschließend in einer Vereinsgruppe zur gleichen Zeit weiter trainieren.

Teilnehmen können geimpfte, genesene oder getestete (3G) Personen. Die Teilnahme an dem Kurs kostet 60 € pro Paar. Anmeldungen sind erforderlich bei Anja Hoeft unter Tel. 02366-41597 oder per e-Mail an a.hoeft@tsc-schwarzsilber-marl.de.