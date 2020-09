Schwimmkurse für Grundschulkinder/Fortgeschrittene und Erwachsene

Nachdem die Kurse während der Sommerferien so gut angenommen wurden und immer wieder die Frage nach weiteren Kursen gestellt wurden, bietet der Freibad Hüls e.V. während der kommenden Herbstferien weitere Kurse an. Da diese Kurse wetterunabhängig im Hallenbad der Stadt Marl am Badeweiher stattfinden, können auch Kurse für Fortgeschrittene (Bronze und Silber-Kurse) und sogar Schwimmkurse für Erwachsene angeboten werden.

Unter professioneller Anleitung durch unsere Fachangestellten gewöhnen sich die Anfänger an das Element Wasser und lernen spielerisch schwimmen. Auch die fortgeschrittenen Schwimmer werden auf die Prüfung zum Bronze- und Silberabzeichen hingeführt. Im Hallenbad ist sogar der Sprung vom 3-m-Turm möglich. Den gibt es im Bürgerbad an der Leomühle nämlich nicht.

Die Kurse finden vom 12. – 24.10.2020 an 5 Tagen die Woche statt und umfassen 10 Unterrichtsstunden von je 45 Minuten. Der Kostenbeitrag beträgt 70 Euro pro Kind.

1. Kurs: 13:00 – 13:45 Uhr - Seepferdchen

2. Kurs: 13:45 – 14:30 Uhr - Seepferdchen

3. Kurs: 14:30 – 15:15 Uhr - Seepferdchen

4. Kurs: 15:15 – 16:00 Uhr - Bronze/Silber

5. Kurs: 16:00 – 16:45 Uhr - Erwachsenenkurs

Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet über die Teilnahme. Max. 10 Teilnehmer/Kurs. Anmeldung bitte unter schwimmkurs@fbh1982.de. Hier Bitte Namen und Alter des Teilnehmers, den Wunschkurs, eine Telefonnummer und die Anschrift angeben. Weitere Infos unter www.Bürgerbad-Loemühle.de