Mehr als 42.000 Anträge auf NRW-Soforthilfe im Regierungsbezirk Münster

Solo-Selbstständige, Freiberufler, Gründer sowie kleine und mittlere Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind, konnten seit dem vergangenen Freitag (27. März) Anträge auf finanzielle Unterstützung vom Land und Bund stellen. Eine Woche nach dem Beginn der Antragstellung, die noch bis zum 31. Mai möglich ist, zieht die Bezirksregierung Münster nun eine Zwischenbilanz mit aktuellen Antragszahlen. (Stand: 2. April, 20.30 Uhr).



Insgesamt sind in der ersten Antragwoche 42.562 Anträge für den Regierungsbezirk Münster eingegangen. In NRW waren es insgesamt 380.338 Anträge, so dass bislang gut elf Prozent der Anträge bei der Bezirksregierung Münster eingegangen sind.

Die bislang für den Regierungsbezirk Münster eingegangenen Anträge teilen sich wie folgt auf die Kreise und kreisfreien Städte auf:

Kreis Borken: 5.806 Kreis Coesfeld: 3.732 Kreis Recklinghausen: 10.214 Kreis Steinfurt: 6.820 Kreis Warendorf: 3.845 Stadt Bottrop: 1.966 Stadt Gelsenkirchen: 4.292 Stadt Münster: 5.887

Nachfolgend noch einmal Informationen zu dem Antragsverfahren:

Wer erhält einen Zuschuss?

Solo-Selbstständige, Freiberufler, Gründer sowie kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigen können die Soforthilfe beantragen. Eine von diesen drei Voraussetzungen müssen in Folge der Corona-Krise erfüllt sein:

Der Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahresmonat halbiertDer Betrieb wurde auf behördliche Anordnung geschlossenZahlungsverpflichtungen können nicht erfüllt werden, zum Beispiel: Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten

Wie viel Zuschuss gibt es?

Vom Bund erhalten Kleinunternehmen Zuschüsse in Höhe von 9.000 bzw. 15.000 Euro. Für Unternehmen mit 10 bis 50 Beschäftigten stockt das Land die Zuschüsse vom Land nochmal auf und sie können bis 25.000 Euro erhalten. Ein Überblick:

Bis zu 5 Beschäftigte: 9.000 Euro (Bundesmittel)Bis zu 10 Beschäftigte: 15.000 Euro (Bundesmittel)Bis zu 50 Beschäftigte: 25.000 Euro (Landesmittel)