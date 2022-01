Schon immer wollte ich zum Phönix-See nach Dortmund-Hörde, denn dieser künstlich angelegte See existiert in diesem Frühjahr schon seit 11 Jahren. Nach 28 km bin ich dort angekommen.

Auf der Fläche eines ehemaligen Stahlwerkes der ThyssenKrupp AG (vormals Hoesch) entstand nach rd. 160 Jahren Stahlwerksgeschichte auf insgesamt rd. 100 Hektar Entwicklungsfläche ein neues Naherholungsgebiet, umrahmt von attraktiven Baugrundstücken. Wie auf den Bildern zu sehen ist, werden auch noch nach so vielen Jahren Gebäude errichtet.

In den vergangenen 10 Jahren sind am Phönix-See 2050 Wohnungen entstanden, haben sich über 200 Firmen angesiedelt, wurden über 2000 Arbeitsplätze geschaffen. Zudem erweist sich der Phönix- See als beliebtes Ziel für Erholungssuchende, aber auch Interessierte von nah und fern.

Hier ein paar Fakten zum See:

Länge: 1,2 km

max. Breite: 320 m

Rundweg um den See: 3,2 km

mittlere Tiefe: 2,5 m

Super finde ich, dass es getrennte Fuß- bzw. Radwege gibt.

Geparkt habe ich auf dem gebührenfreien Parkplatz „Am Kaiserberg“.

Nun viel Spaß beim Schauen!

Ach, hier noch ein Tipp für Verliebte. Es gibt auf der Brücke noch eine Menge Platz zum Aufhängen von Liebesschlössern.